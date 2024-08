Google, Bing czy DuckDuckGo? Po cichu rośnie czwarta wyszukiwarka

Ktoś mógłby zauważyć, że przecież to samo potrafią ChatGPT czy Bing, ale Perplexity nieco wcześniej wpadło na pomysł, by zatrudnić LLM do roli internetowego szperacza, a wczesne inwestycje wydają się w końcu popłacać. Firma się pochwaliła, że w minionym miesiącu obsłużyła 250 mln zapytań użytkowników. Nie brzmi to jak jakaś ogromna liczba, ale należy nadać jej kontekst: 500 mln to łączna liczba wszystkich zapytań w całym minionym roku. A to oznacza, że Perplexity zdobywa użytkowników w coraz szybszym tempie.