Paradoks iPhone’a - by był jeszcze lepszy, musi pozbyć się perfekcji

O problemie Qualcomma przypomniał dziś Mark Gurman, jeden z najważniejszych dziennikarzy obserwujących Apple’a. Producent iPhone’a ma bowiem wciąż nie lada zagwozdkę. Qualcomm dobrze wie, że dysponuje znakomitym produktem, więc stosownie go wycenia, co negatywnie wpływa na cenę iPhone’a marże Apple’a. Zmusza też Apple’a do montowania modemu poza głównym układem Apple Silicon.