Znaleźliśmy dla ciebie najlepsze karty eSIM

O jakich stawkach mówimy w przypadku zakupu międzynarodowej karty? To oczywiście zależy od pakietu, na który się zdecydujemy. Powiedzmy, że jedziemy do Albanii, kraju, który nie jest w Unii Europejskiej, czyli za każde odebranie lub wysłanie SMS czy połączenie zapłacimy niemałe pieniądze, o transferze danych nawet nie wspominając. Wykupiliśmy dwutygodniową wycieczkę, interesuje nas zatem co najmniej 14 dni dostępu do danych. Airalo w przystępny sposób pokazuje nam na swojej stronie, że taka usługa będzie nas kosztować 8 dolarów.