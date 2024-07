Składak marzeń. Tak wygląda idealny PC złożony przez polskich graczy dla x-kom

Promocyjny kod CHAMPIONCHIPS zostaje automatycznie naliczony na kartach produktowych wybranych podzespołów. Niższe ceny na komponenty do PC obowiązują do 21.07.2024 lub do wyczerpania zapasów. Warto dodać, że osoby kupujące karty MSI RTX40 zyskują kolejne 40 euro, jako kod do wykorzystania na platformie Steam.