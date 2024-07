65-cali QLED TV za 3500 zł? TCL C655 Pro - recenzja

Pilot dołączony do telewizora TCL C655 Pro jest dobrze zaprojektowany pod kątem ergonomii, co sprawia, że świetnie leży w dłoni i jest lekki. Jednakże jego nieco za długa konstrukcja oraz duża liczba przycisków sponsorowanych mogą być źródłem frustracji. Z jednej strony, obfitość przycisków może sugerować bogatą funkcjonalność, z drugiej - może to prowadzić do pomyłek i niechcianego uruchamiania usług VOD, co w dłuższej perspektywie może być irytujące.