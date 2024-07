7 powodów, dla których uwielbiam korzystać z projektora latem

Jasne, teoretycznie nic nie stoi na przeszkodzie, by wyciągnąć na zewnątrz telewizor. Tyle, że tego typu operacja jest jednak bardziej męcząca, a sam TV wymaga równego mebla do postawienia. Do tego łatwo go uszkodzić podczas intensywnego grillowania (albo kogoś kto znajdzie się na linii jego upadku). Tymczasem projektor zmieści się na byle stoliku, jest płaski, trudno go przewrócić, a rzucany przez niego obraz może być kilkukrotnie większy od tego z telewizora.