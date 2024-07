Orange rzuca worek gigabajtów na wakacje. Tak możesz je odebrać

Zazwyczaj, aby odebrać bonusowe gigabajty, trzeba wejść do aplikacji mobilnej lub wpisać odpowiedni kod bądź SMS, natomiast tym razem użytkownicy na kartę muszą zrobić to, co zwykle: doładować konto. Operator podaje, że paczka 100 GB do wykorzystania w kraju przyznawana jest po doładowaniu konta online za kwotę minimum 30 zł. W tym celu należy użyć stronę lub aplikację Orange - inne sposoby doładowań (np. przez aplikację bankową) tu nie zadziałają.