Bez tych słuchawek nie wychodzę już na trening. OPN Sound Dashlyte - test

Słuchawki, ale nie takie zwykłe, które wciskamy do uszu i z oczywistych powodów nie nadają się do jazdy na rowerze czy np. biegania w ruchliwych miejscach. Ten model od OPN Sound wykorzystuje do przekazywania nam muzyki tzw. przewodnictwo kostne, co oznacza w dużym skrócie, że jednocześnie słyszymy i muzykę, i to, co dzieje się dookoła nas. Niczego nie wciskamy do uszu, blokując sobie tym samym nasłuch na świat zewnętrzny - Dashlyte opierają się o naszą głowę w kluczowym punkcie tuż przed uchem, natomiast samo ucho pozostaje wolne od wszelkich blokad.