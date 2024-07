To nie ściema. Odbierz odkurzacz Xiaomi Robot Vacuum S10 EU za darmo!

Jest tylko 200 nagród do rozdania, a akcja trwa do końca sierpnia. Żeby załapać się na nowiutki sprzęt czyszczący z nawigacją laserową i funkcją mopa, trzeba wejść na dedykowaną stronę promocji. Po złożeniu wniosku o kartę i pozytywnym przejściu weryfikacji banku (Citi oceni twoją zdolność kredytową), otrzymasz plastik pocztą. Musisz go aktywować online (co ważne – za pomocą bankowości mobilnej, a nie internetowej). Jeszcze na etapie wnioskowania pamiętaj o wyrażeniu zgody na ujawnienie tajemnicy bankowej firmie dostarczającej nagrodę. Bez tego samojezdny odkurzacz nie trafi pod właściwy adres. Dodatkowo, w ciągu 10 dni od złożenia wniosku musisz dostarczyć do banku dokument potwierdzający twoje dochody. Po zawarciu umowy o kartę masz 3 miesiące na rejestrację w programie Bezcenne Chwile. To w nim do zdobycia będą punkty lojalnościowe, wymieniane na bony pieniężne.