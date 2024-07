Ten akumulator ma wystarczyć samochodom na 50 lat. Naładujesz go w przerwie na kawę

Nowy akumulator LFP firmy Geely jest w stanie naładować się do 80 proc. w zaledwie 17 minut. To rekordowa prędkość, która znacząco skraca czas spędzony na stacjach i zwiększa komfort użytkowania pojazdów elektrycznych. Osiągnięto to poprzez zastosowanie nanorurek węglowych i ulepszonej folii pokrywającej, która przyspiesza ruch jonów litu.