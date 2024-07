Niezwykły widok nad Polską. Ludzie z niedowierzaniem patrzyli w niebo

Ariane 6 to najnowsza europejska rakieta nośna, zaprojektowana do wynoszenia na orbitę satelitów. Podczas wtorkowego lotu doszło do awarii silników korekcyjnych, co spowodowało nietypowe zachowanie rakiety i widoczny na niebie ślad. Mimo problemów technicznych misja została uznana za sukces, a rakieta Ariane 6 pomyślnie dotarła na docelową orbitę.