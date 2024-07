Historyczny moment dla Europy i kosmosu. Wszystko sfilmuje polski system

Ariane 6 - rakieta, która inspiruje i pobudza wyobraźnię. To nie tylko maszyna, to narzędzie do odkrywania kosmicznych tajemnic i budowania lepszej przyszłości. 9 lipca 2024 roku oczy całego świata zwrócą się ku Europie, aby śledzić ten historyczny moment. To będzie początek nowej ery podboju kosmosu!