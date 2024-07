Miałem logikę na studiach, ale nadal nie rozumiem działań Microsoftu. Dokąd zmierza Xbox Game Pass?

Podwyżka jest naprawdę gruba, tak bardzo, że przez chwilę poważnie zacząłem się zastanawiać nad podróżą do Indii czy innej Argentyny, tak jak to robią ludzie szukających taniego abonamentu, ale zobaczyłem, że mam jeszcze opłaconą subskrypcję na kilka miesięcy do przodu, więc na razie poczekam. Same pieniądze to jednak drobny wycinek, bo najnowszym komunikatem Microsoft złamał swoje zapewnienia, że cena nie wzrośnie po przejęcie Activision Blizzard oraz to, że największe premiery będą dostępne od razu. I to mnie boli.