Nie chcieli masztu, a zaraz dostaną drugi. Mówią, że fatum zawisło nad ich miejscowością

Zdaniem sołtyski inwestor chce niejako złamać opór mieszkańców. Jak przyznaje okoliczne działki należą do osób, które nie mieszkają w Hadykówce. A skoro tak, to będzie im obojętne, co powstanie na ich ziemi, dlatego też chętniej mogą zgodzić się na potencjalny zarobek. A mieszkanka ma zdecydować, czy to ona chce zgarnąć pieniądze, czy zrobią to sąsiedzi – bo maszt tak czy siak powstanie, zdaje się sugerować pismo od inwestora.