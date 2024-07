Kupujesz telefon, dorzucają zegarek w gratisie. Mocna promocja w MediaMarkt

Jest to część letniej wyprzedaży Huaweia, która powoli dobiega końca (tylko do 11 sierpnia). Jeśli kupować smartfon Huawei, to właśnie teraz, ponieważ w niedalekiej przyszłości podobna promocja może się nie wydarzyć. Do smartfona Huawei Pura 70 Ultra 16/512 GB (koszt 6399 z) dodają zegarek Huawei Watch GT 4 46 mm w wersji Active w gratisie (warty 999 zł).