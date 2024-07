Pixele nagie, jak je pan inżynier stworzył. Wiemy już wszystko o ich wyglądzie

Patrząc na specyfikację, wiem, że w tym roku Google poprawił aparaty. Podstawowy model zyskał lepszy aparat do zdjęć ultraszerokokątnych, a kamera do selfie w końcu obsługuje autofocus. W modelu 9 Pro i 9 Pro XL zmiany z tyłu są niewielkie, ale za to kamera do selfie wykorzystuje naprawdę dobry sensor, więc zapowiada nam się potwór do kręcenia rolek i robienia selfie. Ponadto wersje Pro zyskają obsługę nagrań w rozdzielczości 8K.