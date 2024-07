Powstała aplikacja, której Polacy potrzebowali, ale wstydzili się o nią upomnieć

Problem jest naprawdę poważny. Według raportu NIK w aż 71,4 proc. gminach brakowało informacji o lokalizacji szaletów. Z kolei w badaniach firmy Zymetria 27 proc. ankietowanych Polaków w wieku 18-65 lat przyznało, że zdarza im się załatwiać potrzeby fizjologiczne w miejscach publicznych, ponieważ odmówiono im dostępu do toalet w urzędach lub lokalach gastronomicznych. Niby miasta zaczęły z tym walczyć i niektóre już pokazują kluczowe miejsca we własnych aplikacjach, ale nie dość, że ciągle to kropla w morzu, to informacje są rozproszone. Udając się do Warszawy trzeba wchodzić na osobną stronę, a odwiedzając Gdańsk instalować kolejną aplikację. Dziwne, że Google jeszcze tego nie pokazuje na swoich mapach.