Jak dojdę... do toalety. Miasta wreszcie pokazują w aplikacjach, gdzie udać się za potrzebą

Profesor Piotr Szukalski, demograf z Uniwersytetu Łódzkiego, w rozmowie z łódzką Wyborczą podkreślał, że ograniczona dostępność toalet, podobnie jak brak ławek, zamyka wielu seniorów w domach. Naukowiec zwracał uwagę na takie problemy jak trudność z utrzymaniem moczu. Starsze czy chore osoby wolą więc po prostu nie opuszczać domów, a jeśli już muszą, to np. ograniczają spożycie płynów, żeby później nie mieć wiadomych nieprzyjemności. A to z kolei ma negatywny wpływ na zdrowie, szczególnie latem, kiedy trzeba się nawadniać. Widzimy, że w Warszawie jest ubogo, więc strach pomyśleć, jak wygląda to w innych miastach (przykład anegdotyczny, z Łodzi: długi czerwcowy weekend, oblegany park i tylko jeden ToiToi – nie sądzę więc, aby na co dzień było pod względem inaczej).