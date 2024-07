Zamieniłem mój salon w prawdziwe SPA. Ten fotel sam wiedział, czego potrzebuję

Samych gotowych programów masujących jest niemal 50, a do tego możemy niemal od podstaw stworzyć własny program, wybierając nie tylko obszary ciała, które mają być masowane, ale też technikę masażu i intensywność. Pełną personalizację można też przeprowadzić w trakcie gotowych programów, zmieniając przykładowo prędkość masażu czy intensywność. Co istotne, w tym drugim przypadku możemy osobno regulować każdy z "segmentów" ciała - chociażby masaż stóp może być nieco delikatniejszy, natomiast masaż ramion odrobinę mocniejszy. Nie ma konfiguracji, którą system by odrzucił, a każdą zmianę ustawień zdecydowanie czuć - doceniłem to zresztą i ja, i inne osoby, które korzystały z fotela. Każdy miał inne preferencje odnośnie tego, co i jak mocno powinno być masowane.