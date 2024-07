Fallout London już dostępny! Za darmo, na polskiej platformie

Aby uczcić premierę darmowego Fallout London, na platformie GOG ruszyła promocja na grę Fallout 4: Game of the Year Edition, wymaganą do działania modyfikacji. Produkcja Bethesda Studios jest teraz tańsza aż o 60 proc., kosztując mniej niż 68 zł. Kapitalne jest to, że posiadając te grę na Steam, mod na GOG wciąż jest z nią kompatybilny, dzięki uniwersalnemu launcherowi GOG Galaxy.