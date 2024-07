Być może najpierw trzeba zachęcać do ruchu stopniowo. I dlatego to jest priorytetem – a e-rower jest dobrym kompromisem, bo nie wymaga od razu dobrej kondycji, pozwala pokonywać długie dystanse bez aż takiego zmęczenia, jak w przypadku tradycyjnego roweru. Można nim pojechać do pracy, na zakupy, do lasu czy do sąsiedniej wsi - ba, ja wykorzystałem go do przeprowadzki - rozwijając swoje mięśnie, ale nie aż tak, by po 20 minutach przejażdżki plecy były mokre.