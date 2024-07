Call of Duty: Modern Warfare 3 będzie za darmo. Oto, co musisz zrobić

Od niedawna nowym właścicielem Activision, firmy-matki serii Call of Duty, jest Microsoft, który dołączył tego wydawcę do marki Xbox. Wiemy, że następna część CoD-a, Black Ops 6, trafi od razu do subskrypcji Xbox Game Pass. A co ze starszymi tytułami? Możesz szykować pada czy klawiaturę - bo to, co kosztowało przed chwilą dużo, teraz będzie za darmo (gdy opłacisz comiesięczną subskrypcję).