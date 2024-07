Jeśli masz iPhone'a, ten zamek będziesz chciał kupić. Jeśli nie - też

Na czym to polega? Na tym, że zamek U200 dodajemy do naszego Domu Apple, tam rozpoznawana jest obsługa tej funkcji i do naszego Apple Watcha i iPhone'a dodawany jest właśnie wirtualny klucz do domu. Potem, żeby otworzyć drzwi - o ile nie zdecydujemy się na żadne dodatkowe opcje zabezpieczające - wystarczy zbliżyć telefon lub zegarek do klawiatury na drzwiach i już. To wszystko. Drzwi otwarte. Działa fantastycznie, szybko i bezbłędnie, bez żadnego klikania i otwierania aplikacji. Uwielbiam i korzystam za każdym razem.