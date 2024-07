Twój Apple Home może być lepszy. Sprawdziłem, czym jest LuON

Chociażby tworzyć pełną kopię zapasową wszystkich ustawień i przechowywać ją lokalnie - bez strachu o awarię chmury i o ewentualny wyciek danych. Wszystkie automatycznie - albo ręcznie - tworzone kopie zapasowe pozostają na wbudowanym w bazę pendrivie, którego w razie potrzeby można przetransferować do nowej centrali. Do tego mając pewność, że wszystkie ustawienia przeniosą się automatycznie i do Apple Home, co w przypadku innych „bramek” i ich kopii zapasowych wcale nie jest takie oczywiste. Kto raz musiał dodawać od nowa kilkanaście żarówek do Domu od Apple, ten wie, gdzie leży różnica.