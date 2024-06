Klasyczny zegarek czy smartwatch? Naprawdę nie musisz już wybierać

Ach, gdyby ktoś pytał, czy Tissot T-Touch Connect Sport kryje w swojej obudowie jeszcze jakieś niespodzianki, to odpowiedź jest twierdząca. Ten zegarek wykorzystuje bowiem do ładowania energię słoneczną i w trybie nie-smart może działać... bez końca. Dopiero po jego połączeniu ze smartfonem i utrzymywaniu tego połączenia czas pracy spada do imponujących 6 miesięcy, natomiast jeśli będziemy wykorzystywać pełnię jego możliwości, ładowarki będziemy szukać co kwartał. Lepiej zapiszmy sobie, gdzie ją schowaliśmy.