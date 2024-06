Przeszła na pracę zdalną i zaczęła zwiedzać świat. Polka opowiada, co było największym wyzwaniem

Praca w piżamie, szybkie zakupy w pobliskim sklepie czy "zaraz wracam, idę z psem" napisane na firmowym komunikatorze, nie dziwią już nikogo. Ale praca z odległego zakątka Europy czy świata to w Polsce nadal rzadkość, czy to ze względu na ograniczenia prawne, możliwości finansowe czy po prostu brak pomysłu na workation. Tym ostatnim słowem określa się obecnie łączenie pracy zawodowej z wyjazdami turystycznymi i nie tylko.



Jedną z osób, która podczas pracy zdalnej robi coś więcej niż pracuje i wyskakuje do paczkomatu w kapciach, jest Aleksandra Małecka. Swoboda wynikająca z pracy poza biurem umożliwiła jej zawędrowanie aż do Meksyku.