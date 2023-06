Generacja Z przychodzi na rozmowy o pracę z rodzicami. Rekruterka mówi, jak to wygląda i czym grozi

Jeżeli w ostatnich kilku latach nie próbowaliście zdobyć pracy, tak pokrótce: w tym momencie jedną z najpopularniejszych form sprawdzenia kandydata "na żywo" nie jest przyprowadzenie go do siedziby firmy - tylko rozmowa na Zoomie czy innych Teamsach. Szczególnie podczas pandemii stało się to normą. Jak teraz donosi The Wall Street Journal, niektórym młodym osobom z generacji Z taka forma może trochę zaszkodzić.