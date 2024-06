Michał Probierz przyszedł i wymierzył mi policzek. Dlaczego nie umiemy w marketing?

Jego szczyt przypadł na najlepszy polski turniej w ciągu ostatnich 30 lat, czyli Euro 2016, kiedy byliśmy o krok od półfinału. To właśnie wtedy we władzach PZPN był Zbigniew Boniek, który rozumiał, że odpowiedni marketing to oddanie kibiców, a co za tym idzie - szerszy strumień pieniędzy. Akcesoria, koszulki, czy nawet zwykłe kabanosy opatrzone zdjęciami naszej kadry schodziły jak ciepłe bułeczki. Było radośnie, nowocześnie, a teraz mamy okres smutku, atmosfera wokół kadry jest napięta jak plandeka na Żuku, a sposób podania powołań w taki sposób sprawił, że jest mi po prostu przykro. Nigdy się nie łudziłem, że jestem ważny jako kibic, ale to zupełnie coś innego, gdy wiem o tym samym, a nie gdy okazuje mi to trener.