Wspaniały dla mobilnych twórców. Laptop Acer Swift Go 14 z ekranem OLED i czipem SI

Acer Swift Go 14 jest jednym z pierwszych laptopów obsługujących standard Wi-Fi 7, co oznacza jeszcze szybsze i stabilniejsze połączenie internetowe. Bluetooth LE Audio to nowy standard dźwięku bezprzewodowego, który zapewnia lepszą jakość dźwięku przy niższym zużyciu energii, co jest idealne dla osób korzystających z bezprzewodowych słuchawek i głośników. Co jest oczywiście tu obsługiwane. Z kolei wbudowany czytnik kart MicroSD to nieoceniona funkcja dla profesjonalistów i entuzjastów fotografii, umożliwiająca szybkie i wygodne przenoszenie zdjęć i danych między urządzeniami. Jest to również dodatkowa opcja rozszerzenia pamięci wewnętrznej laptopa, co może być przydatne przy przechowywaniu dużej ilości danych.