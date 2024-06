Minister Cyfryzacji chciał chronić Polaków. Wkurzył ludzi

Ze słów przekazanych przez ministra wynika, że nie ma on problemu z korzystaniem z nazwy usługi Orange. Sęk w tym, że… jest to nazwa zastrzeżona. Gigant telekomunikacyjny po prostu zwrócił się z prośbą o niewykorzystywanie nazwy zastrzeżonej za pomocą odpowiedniego pisma. Jednocześnie chciał zapoznać ministra o działaniach, jakie od wielu lat prowadzi w zakresie cyberbezpieczeństwa. Oczywiście w takiej sytuacji Orange spotkał się z dużym poparciem ze strony ludzi i nie powinno to nikogo dziwić, wszak to operator jest poszkodowany w całej sytuacji.