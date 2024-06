Wszystko co opublikowane w sieci jest darmowe - mówi przedstawiciel Microsoftu. My jesteśmy przerażeni

Skąd Google Gemini, Microsoft Copilot, OpenAI ChatGPT czy Apple Intelligence wiedzą to wszystko, co wiedzą? Jakim sposobem nauczyły się tak dobrze rozumieć ludzką mowę i nią posługiwać - i to w większości języków świata? Firmy od Dużych Modeli Językowych zdecydowały się na ruch co najmniej kontrowersyjny. Zaczęły zbierać dane z Internetu. Zdjęcia, artykuły prasowe, książki, recenzje, felietony - to cyfrowe paliwo dla generatywnej sztucznej inteligencji. Im większą ilością dobrych danych się ją nakarmi, tym ta ma większy potencjał i możliwości.