Festiwal Sektor 3.0: Mądrzejsza i lepsza praca dzięki technologiom

Festiwal Sektor 3.0 to wyjątkowe wydarzenie dedykowane wszystkim, których pasją jest odkrywanie nowych technologii i ich zastosowanie w działaniach na rzecz społeczeństwa. To doskonała platforma do wymiany wiedzy, doświadczeń i dobrych praktyk, a także do zdobycia inspiracji i motywacji do dalszego działania.