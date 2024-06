Co to jest opłata reprograficzna? Nie, to nie podatek od piractwa

Skoro opłata reprograficzna nie trafia do budżetu państwa ani samorządów terytorialnych, to gdzie? Po prostu do twórców (podmiotów) mających prawa do danego utworu, który jest zwielokrotniany. Oczywiście dla wielu osób różnica pomiędzy podatkiem, daniną, a dodatkową opłatą będzie znikoma, ale wedle polskiego prawa oprawa reprograficzna jest zobowiązaniem cywilnoprawnym.