Dziś otrzymaliśmy płatność ostatniej niezapłaconej faktury z 2023 r. Czy ten rak polskiego biznesu kiedyś się skończy?

Skąd taka suma? Otóż do 20 stycznia br. musieliśmy od niej zapłacić 19-proc. podatek dochodowy, czyli 1,9 tys. zł oraz do 25 stycznia 23 proc. podatek VAT, czyli 2,3 tys. zł. Nie dość więc, że nie zarobiliśmy 10 tys. zł, to jeszcze sami musieliśmy wyłożyć 4,2 tys., by księgowo obsłużyć ten wirtualny przychód.