Cezary Kucharski miał rację. Wizerunek Roberta Lewandowskiego jest kiepsko wykorzystywany

Cezary Kucharski to były menadżer Roberta Lewandowskiego, najlepszego polskiego piłkarza w historii i niewątpliwie jednego z najlepszych piłkarzy w dziejach najważniejszej dyscypliny. To właśnie on stał za rozwojem kariery Lewandowskiego i od początków poważnego grania stał za prawami do wizerunku Lewandowskiego.