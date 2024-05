Do Polski wchodzi nowy gracz. Nie da się kupić lepszego monitoringu za takie pieniądze

W większości przypadków kluczowy jest więc czas, który mija od momentu rozpoczęcia próby włamania, do momentu, kiedy próba ta zostanie wykryta i nastąpi interwencja. Nie wspominając już nawet o tym, że jeśli mimo wszystko dojdzie do włamania, to w „analogowym” wydaniu bezpiecznego domu nie będziemy mieli najmniejszego pojęcia, kto mógł tego włamania dokonać. Możemy mieć nawet spore problemy z szybkim ustaleniem, co właściwie zostało skradzione lub uszkodzone, co potencjalnie utrudni nam rozmowy z ubezpieczycielem, czy policją.