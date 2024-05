Przetestowałem prawdziwy zamek błyskawiczny. Yale Linus L2 - recenzja

A przebiega... rewelacyjnie błyskawicznie. Od momentu zainicjowania całego procesu do pełnego otwarcia drzwi - i to przy podwójnym zamknięciu - mijają może 2-3 sekundy. Jest to o tyle przyjemne, że oznacza to, że przeważnie zamek otworzy się szybciej, niż gdybyśmy robili to ręcznie, co w Linusie pierwszej generacji wprawdzie jakoś szokująco nie przeszkadzało, ale momentami dość wyraźnie rzucało się w oczy, szczególnie jeśli np. otwieraliśmy zamek z klawiaturki albo z telefonu, stojąc bezpośrednio pod drzwiami.