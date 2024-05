Duża awaria banku PKO. Środek dnia, a ludzie nie mogą korzystać z usług

Zaglądając na serwis Downdetector dowiadujemy się, że awaria rozpoczęła się już ok. godzin 14:00, gdy to pierwsi użytkownicy wysyłali swoje zgłoszenia. Były to jednak pojedyncze raporty, z kolei o godzinie 14:22 liczba przekroczyła 1000 zgłoszeń, a 15 minut później – już ponad 3500. Innymi słowy, jest to awaria na skalę ogólnopolską.