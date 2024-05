Jak dziś dba się o bezpieczeństwo? Poznaj system A4S Forculus Grupy WB

Dodajmy do tego systemy bezzałogowe - podejrzanych można obserwować również z powietrza, np. za pomocą znanego i sprawdzonego w warunkach bojowych bezzałogowca FlyEye. Układ „domyka” TAK, czyli Team Awarness Kit. Służy do nadzorowania sytuacji - wspiera świadomość sytuacyjną, dowodzenie czy transmisje danych.

Podsumowując - A4S Forculus skupia różne rozwiązania tworzone przez wiodącą, polską grupę technologiczną, by kompleksowo poprawić bezpieczeństwo. Mogą korzystać z niego zarówno nabywcy instytucjonalni, jak i prywatni. Zakres działania Forculusa jest dobierany do potrzeb i możliwości nabywcy - w końcu nie każdy potrzebuje np. współpracy z bezzałogowcami. Jedno jest pewne - to rozwiązanie szyte na obecne, wymagające czasy.