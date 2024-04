Mają być tanie i dobre jak klopsiki z IKEA. Do polskich sklepów wjechały szwedzkie słuchawki Sudio

Najtańsze są słuchawki douszne Sudio A1, których cena w zależności od kolorystyki waha się od 180 do 190 zł. Sprzęt gra maksymalnie 30 godzin – oczywiście z etui ładującym. Jako że mamy tu do czynienia z konstrukcją douszną, to nie mamy do dyspozycji aktywnej redukcji szumu. Dla tych, którzy szukają czegoś z ANC, za ok. 30 zł więcej znajdziemy Sudio A1 Pro, które również grają do 30 godzin.