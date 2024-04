Oto największa trójwymiarowa mapa wszechświata. Wywróci kosmologię do góry nogami  

DESI to nie lada technologiczne osiągnięcie. Instrument ten, zamontowany na teleskopie Mayall 4-metrowym w Obserwatorium Kitt Peak, wykorzystuje spektroskopię do analizy dziesiątek milionów galaktyk i kwazarów. Dzięki temu naukowcy mogą konstruować trójwymiarowe mapy rozciągające się od najbliższego wszechświata aż do 11 mld lat świetlnych wstecz, umożliwiając nam sporządzenie mapy naszego kosmosu takim, jakim był w młodości i prześledzenie jego rozwoju aż do tego, co widzimy dzisiaj.