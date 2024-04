Polacy ratują zagrożony gatunek orlika. Tak technologia pomaga chronić przyrodę

Dawniej 14 proc. powierzchni Polski były mokradłami i bagnami, jak mówił prof. Wiktor Kotowski, biolog z Uniwersytetu Warszawskiego. Przez to dziś do Bałtyku dociera zanieczyszczona woda – nadrzeczne mokradła to jak tłumaczył naukowiec główny element mechanizmu samooczyszczania – i giną owady. Bo to właśnie mokradła są ważnym miejscem występowania.