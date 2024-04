Dobry system operacyjny musi korzystać ze sztucznej inteligencji. Udowadnia to Windows 11

Bardziej zaawansowane funkcje oferuje aplikacja Zdjęcia. Za jej pomocą poprawimy oświetlenie zdjęć, dostosujemy kolory, przytniemy i obrobimy zdjęcie. A jeżeli zajdzie taka potrzeba generatywna sztuczna inteligencja pomoże nam usunąć ze zdjęć niepożądane elementy. Do tej pory takie możliwości dawały zewnętrzne programy, które najczęściej wymagały dodatkowych opłat. A w Windows 11 taka funkcja jest kompletnie za darmo i bez żadnych haczyków. Dodajmy do tego możliwość błyskawicznego usuwania tła ze zdjęcia, a także możliwość rozmycia go lub zastąpienia za pomocą jednego kliknięcia. Dzieje się to szybko i co najważniejsze - bardzo dokładnie.