Obecnie maszyny można znaleźć nie tylko w Warszawie, Krakowie, Wrocławiu i Łodzi, ale też w Białymstoku, Bydgoszczy, Gdańsku, Gliwicach, Katowicach, Lublinie, Poznaniu, Rzeszowie, Szczecinie oraz Toruniu. Według portalu wiadomoscihandlowe.pl w Polsce jest co najmniej 109 lodówkomatów inPostu. W porównaniu do paczkomatów to rzecz jasna znikoma liczba – tych jest ok. 22 tys. – ale powolutku rośnie.