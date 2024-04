Oto Insta360 X4, czyli sferyczne wideo w 8K

Bez zmian natomiast w kwestii nagrywania „płaskiego” wideo, czyli w trybie pojedynczej kamery (lub po kadrowaniu z materiału sferycznego). W Insta360 X4 mamy do wyboru możliwość filmowania w 4K do 60 kl./s. Nie znalazłem natomiast informacji o trybie Slow Motion. Do dyspozycji mamy trzy tryby zapisu: Vivid, Standard, oraz płaski LOG. Maksymalny bitrate to 200 MB/s (120 MB/s w modelu X3).