Dreame ma dwa nowe roboty sprzątające. Są bardzo mocne, ale nie kosztują majątku

Opisaliśmy cechy wspólne, czas na różnice. Najważniejszą znajdziemy nie w samych robotach, ale ich stacjach dokujących. Model L10s Plus ma funkcję automatycznego opróżniana zbiornika na kurz z system Dual Boost 2.0. Po powrocie do stacji, zanieczyszczenia zostają odessane do pojemnego, 4-litrowego worka, który wystarczy na 3 miesiące.



Dzięki tej funkcji urządzenie jest częściowo bezobsługowe – nie musimy ręcznie opróżniać odkurzacza. Model Dreame L10s Pro Gen 2 ma podstawową stację dokującą wyposażoną w funkcję ładowania.



Dreame L10s Plus może pracować na jednym ładowaniu przez 105 minut. W przypadku modelu Pro Gen 2, producent deklaruje 200 minut. Oczywiście oba odkurzacze samodzielnie powrócą do stacji, gdy poziom naładowania spadnie poniżej 20 proc. oraz wznowią sprzątanie w miejscu, w którym je przerwały, gdy naładują się do 80 proc.