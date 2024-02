Z zewnątrz dobrze znany, wewnątrz zupełnie nowy. Oto robot sprzątający Dreame L10s Pro Ultra Heat

Dreame L10s Pro Ultra Heat to robot, który niemal całkowicie uwalnia nas od konieczności dbania o czyszczenie go po sprzątaniu. Po powrocie do stacji opróżnia pojemnik na kurz do pojemnego worka, który wystarczy nawet na 75 dni. Chwilę później płukane są w ciepłej wodzie mopy, a po zakończeniu tej czynności zostają poddane suszeniu. Nasze obowiązki ograniczają się w zasadzie do dolewania wody czystej i wylewania brudnej, poza tym robót jest niemal bezobsługowy.