Przerażająca broń do polowania na ludzi. Zbudowali ją w kilka godzin, części kupili w sklepie

Luis Wenus, przedsiębiorca i inżynier, wykorzystał sztuczną inteligencję (AI) do sterowania małego drona tak, aby ten ścigał ludzi w ramach gry. Chodziło o coś w rodzaju zabawy w berka. To wtedy mężczyzna odkrył jak niewiele czasu potrzeba do skonfigurowania zwykłego drona, aby samodzielnie tropił cel. Wenus wkrótce zdał sobie sprawę, że można go też łatwo przystosować do przenoszenia ładunku wybuchowego. W tym momencie zrozumiał, że trzyma w ręku broń.