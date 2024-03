Wyjęli biletomaty z autobusów i tramwajów. Mają nowy pomysł na ich wykorzystanie

Kiedy po raz pierwszy na Twitterze zobaczyłem zdjęcia biletomatu zawieszonego na przystanku byłem w niemałym szoku. A potem przyszło rozbawienie. Nie chodzi o to, że to pomysł zły, głupi, bezsensowny – po prostu coś tu się nie zgadza, jeśli dobrze znany element nagle pojawia się w innym krajobrazie. Po chwilowym „ale o co chodzi?” przychodzi refleksja, że to całkiem niegłupi plan.