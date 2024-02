Nie umie programować, ale zarabia setki tysięcy. Tak strzyże się graczy na PS5

Wpisując w wyszukiwarkę PS Store hasło „stroke”, pojawi się wam kolekcja osobliwych gier: Stroke the Dog, Stroke the Hamster czy Stroke the Cow. Tytuły polegające na „głaskaniu” zwierząt przypominają projekt na zaliczenie zajęć z programowania na poziomie liceum. Tyle tylko, że ktoś je sprzedaje, w cenie 18 zł od sztuki. Do tego ma dziesiątki tysięcy klientów.